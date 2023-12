« L’AMANTE ANGLAISE » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Catégories d’Évènement: Agde

Début : 2024-01-19 20:30:00

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

Grande admiratrice d’Agatha Christie, Marguerite Duras explore avec l’Amante anglaise » les faits divers et la quête de vérité. Le corps d’une femme est retrouvé.

L’interrogateur et Pierre, le mari de l’accusée, tentent de comprendre les raisons du crime puis Claire, l’accusée, essaie de l’expliquer. > Billetterie :

> soit aux guichets de la Direction des Affaires Culturelles et du Théâtre Agathois (AGDE)

> soit au Théâtre Agathois, 1 h avant le spectacle

> soit sur le site Internet de la Saison Culturelle > Gratuit pour les cartes Agde Culture Enfants #SAISONCULTURELLEAGDE

Rue Jean-Jacques Rousseau

Agde 34300

