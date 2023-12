CONCERT : « YANISS CROZE » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde, 16 décembre 2023, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16

Concert de l’auteur compositeur et interprète Yaniss Croze..

Auteur, compositeur et interprète, Yaniss Croze manie avec délicatesse l’art de la guitare et du piano.

Pour sa sortie de résidence, venez écouter son 1er album : des compositions de néo pop françaises aux influences anglo-saxonne sur fond d’émotions.

> Gratuit moins de 12 ans

Rue Jean-Jacques Rousseau

Agde 34300 Hérault Occitanie



