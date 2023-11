PROFS EN SCENE « PARENTHESE ACOUSTIQUE » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde, 27 novembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Avec Emmanuel Caumette à la guitare et Philippe Sompayrac au chant..

2023-11-27 18:30:00 fin : 2023-11-27 . EUR.

Rue Jean-Jacques Rousseau

Agde 34300 Hérault Occitanie



With Emmanuel Caumette on guitar and Philippe Sompayrac on vocals.

Con Emmanuel Caumette a la guitarra y Philippe Sompayrac a la voz.

Mit Emmanuel Caumette an der Gitarre und Philippe Sompayrac am Gesang.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE