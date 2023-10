PROFS EN SCENE « DE L’ESPAGNE AU BRESIL » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde, 7 novembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Flamenco et musique brésilienne au programme..

2023-11-07 18:30:00 fin : 2023-11-07 . EUR.

Rue Jean-Jacques Rousseau

Agde 34300 Hérault Occitanie



Flamenco and Brazilian music on the program.

Flamenco y música brasileña en el programa.

Flamenco und brasilianische Musik stehen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE