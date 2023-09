CONFERENCES : SI LOIN, SI PROCHE…DU CHÂTEAU LAURENS Rue Jean-Jacques Rousseau Agde, 20 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Une journée de conférences organisée conjointement par le Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GRHISTA) et le service des Archives municipales d’Agde..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Rue Jean-Jacques Rousseau

Agde 34300 Hérault Occitanie



A day of conferences organized jointly by the Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GRHISTA) and the Archives municipales d’Agde.

Jornada de conferencias organizada conjuntamente por el Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GRHISTA) y los Archivos municipales de Agde.

Ein Konferenztag, der gemeinsam von der Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GRHISTA) und dem Stadtarchiv von Agde organisiert wurde.

