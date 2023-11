Bal Trad’ Rue Jean Giraudoux Blond, 18 novembre 2023, Blond.

Blond,Haute-Vienne

Venez danser bourrées, mazurkas, etc, dans une ambiance des plus chaleureuses animée par le groupe « Des fourmis dans les pieds ». Un bol de velouté de topinambour du jardin vous sera offert par l’association organisatrice « Les jardins de Blond » et vous pourrez déguster des mets salés et sucrés autour de la buvette..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Rue Jean Giraudoux Salle des Fêtes

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and dance bourrées, mazurkas, etc., in a warm and friendly atmosphere, led by the group « Des fourmis dans les pieds ». A bowl of Jerusalem artichoke velouté from the garden will be offered by the organizing association « Les jardins de Blond », and you can enjoy sweet and savoury dishes at the refreshment bar.

Venga a bailar bourrées, mazurcas y mucho más, en un ambiente cálido y acogedor, animado por el grupo « Des fourmis dans les pieds ». La asociación organizadora « Les jardins de Blond » ofrecerá un plato de sopa de alcachofa de Jerusalén de la huerta, y en el bar podrá degustar platos dulces y salados.

Kommen Sie und tanzen Sie Bourrées, Mazurkas usw. in einer sehr herzlichen Atmosphäre, die von der Gruppe « Des fourmis dans les pieds » (Ameisen in den Füßen) gestaltet wird. Eine Schüssel Topinambur-Suppe aus dem Garten wird Ihnen vom organisierenden Verein « Les jardins de Blond » angeboten und an der Bar können Sie süße und herzhafte Speisen probieren.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Pays du Haut Limousin