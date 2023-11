Bourse, jouets et puériculture Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc, 25 novembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe :

Traditionnelle bourse aux jouets couplée à la bourse puériculture organisée par l’Association Familiale de Lesparre vous trouverez :

. Jouets

. Vêtements de naissance à 12 ans et vêtements de grossesse.

. Articles de puériculture.

Déroulement :

Réception des objets : samedi de 9h30 à 18h.

Vente : dimanche de 9h à 18h ( Les chèques ne sont plus acceptés)

Nouveauté dimanche de 10h à 12h, une personne de l’U.D.A.F. viendra animer un atelier « portage et massage bébé ».

Paiement et reprise des invendus : lundi de 15h à 18h .

Tout objet non retiré à cette date reste acquis à cette association..

2023-11-25 fin : 2023-11-27 18:00:00. EUR.

Rue Jean Fourment Salle des fêtes de St-Trélody

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc Vignoble tourist office informs you :

The traditional toy and childcare fair organized by the Association Familiale de Lesparre (Lesparre Family Association):

. Toys

. Clothes from birth to 12 years and maternity clothes .

. Childcare items.

How it works :

Receipt of items: Saturday, 9.30am to 6pm.

Sale: Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. (Cheques are no longer accepted)

New on Sunday, from 10 a.m. to 12 p.m., a member of U.D.A.F. will lead a « baby carrying and massage » workshop.

Payment and return of unsold items: Monday from 3pm to 6pm.

Any items not collected by this date remain the property of the association.

La Oficina de Turismo del Médoc Vignoble le informa :

La tradicional feria del juguete y de la puericultura organizada por la Association Familiale de Lesparre:

. Juguetes

. Ropa desde el nacimiento hasta los 12 años y ropa de maternidad .

. Artículos de puericultura .

Funcionamiento :

Recepción de artículos: sábado de 9h30 a 18h00.

Venta: domingo de 9h a 18h (ya no se aceptan cheques)

Como novedad, el domingo de 10.00 a 12.00 horas, una persona de la U.D.A.F. impartirá un taller de « porteo y masaje de bebés ».

Pago y devolución de los artículos no vendidos: lunes de 15.00 a 18.00 horas.

Los artículos no recogidos en esta fecha quedarán en propiedad de la asociación.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc Vignoble informiert Sie :

Die traditionelle Spielzeugbörse in Verbindung mit der Kinderbörse, die von der Association Familiale de Lesparre organisiert wird, finden Sie :

. Spielzeug

. Kleidung von Geburt bis 12 Jahre und Schwangerschaftskleidung .

. Artikel für die Kinderpflege.

Ablauf:

Annahme der Gegenstände: Samstag von 9:30 bis 18:00 Uhr.

Verkauf: Sonntag von 9h bis 18h ( Schecks werden nicht mehr angenommen)

Neu: Am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr wird eine Person der U.D.A.F. einen Workshop zum Thema « Babytragen und -massage » leiten.

Bezahlung und Rücknahme von unverkauften Artikeln: Montag von 15 bis 18 Uhr .

Alle Gegenstände, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeholt werden, verbleiben bei diesem Verein.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Médoc-Vignoble