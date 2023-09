Les Lotos à Lesparre 2023 – 2024 Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc, 26 septembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Ces lotos sont organisés par les associations de la commune de Lesparre-Médoc dont :

– OPEST

– Comité Foire aux vins

– FNACA

– UNC

– Troubadours de la Tour

– Rotary club du Médoc

– Anciens combattants

– Association familiale…

Ouverture des portes à 18h30

Buvette sur place..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 23:00:00. EUR.

Rue Jean Fourment Salle des Fêtes de St-Trélody

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



These lotos are organized by the associations of the commune of Lesparre-Médoc of which :

– OPEST

– Wine Fair Committee

– FNACA

– UNC

– Troubadours de la Tour

– Rotary Club of the Médoc

– Veterans

– Family association…

Doors open at 6:30 pm

Refreshments on the spot.

Estos lotos están organizados por las asociaciones del municipio de Lesparre-Médoc, entre ellas :

– OPEST

– Comité de la Feria del Vino

– FNACA

– UNC

– Trovadores de la Tour

– Rotary Club del Médoc

– Veteranos

– Asociación familiar…

Apertura de puertas a las 18.30

Bar.

Diese Lottos werden von den Vereinen der Gemeinde Lesparre-Médoc organisiert, darunter :

– OPEST

– Comité Foire aux vins (Komitee für die Weinmesse)

– FNACA

– UNC

– Troubadours de la Tour

– Rotary Club du Médoc

– Ehemalige Kämpfer

– Verein für die Familie …

Öffnung der Türen um 18.30 Uhr

Erfrischungsgetränke vor Ort.

