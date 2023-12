YSÉ Rue Jean Dumas Messei, 21 mars 2024, Messei.

Messei Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Autrice compositrice et interprète, Ysé se dévoile pour mieux chanter sa pudeur, sans fard ni compromis, sans peur de l’intime. Aucune crainte. Ysé n’en a pas fini avec ses doutes et c’est tant mieux, car elle ose les transformer. Tantôt chantés, tantôt murmurés, ses mots authentiques trouvent un écho anglo-saxon à sa chanson française. Celle qui portait un projet folk en anglais sous le nom d’Ysé Sauvage est reparti de zéro.

Son premier Ep « Oser » a été dévoilé en mai 2023 et a reçu un très bel accueil. Depuis, Ysé tourne dans toute le France (passages remarqués à Rock en Seine, Festival de Marne, MaMa Festival…), ou encore en premières parties entres autres de Jeanne Added, La Grande Sophie, Mentissa, Pomme et Zaho de Sagazan. Finaliste du Prix Chorus 2023, lauréate du Prix Cécile Pollet, pré-sélectionnée pour les Inouïs Ile de France, marraine du Mégaphone Tour, Ysé continue son ascension avec son dernier single « Quand je Regarde ».

Artiste complète, en parallèle de son projet, Ysé est également musicienne. En 2021, elle intègre le Stranger Quartet en tant que violoncelliste/bassiste et accompagne la tournée hommage à Leonard Cohen d’H-BURNS. Avec le quartet, elle a également pu accompagner Peter Doherty & Frédéric Lo (The Fantasy Life of Poetry and Crime) et a collaboré avec Laura Cahen et Yael Naim (Coquelicot).

Ysé fait indéniablement partie de ces voix à la fragilité attachante et convaincante..

.

Rue Jean Dumas

Messei 61440 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par Orne Tourisme