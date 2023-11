Marché de Noël Rue Jean Dumas Messei, 24 novembre 2023, Messei.

Messei,Orne

Marché de Noël de 16h à 21h dans la salle de la Varenne à Messei.

Possibilité de restauration sur place..

2023-11-24 16:00:00 fin : 2023-11-24 21:00:00. .

Rue Jean Dumas Salle de la Varenne

Messei 61440 Orne Normandie



Christmas market from 4pm to 9pm in the Salle de la Varenne, Messei.

Catering available on site.

Mercado de Navidad de 16:00 a 21:00 h en la Salle de la Varenne de Messei.

Servicio de catering in situ.

Weihnachtsmarkt von 16 bis 21 Uhr in der Salle de la Varenne in Messei.

Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-15