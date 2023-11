LE POP-UP FAIT POP! Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 27 mars 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Le pop-up est un livre artistique qui sublime l’histoire. Laissez-vous émerveiller par ces prouesses de pliages, de pop, de volume, de graphisme…Venez les découvrir, les lire, les écouter. Pour petites et grandes oreilles.

#SAISONCULTURELLEPORTIRAGNES.

2024-03-27 14:30:00 fin : 2024-03-27 17:30:00. .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



The pop-up is an artistic book that enhances the story. Let yourself be amazed by these feats of folding, pop, volume, graphics… Come and discover them, read them, listen to them. For young and old alike.

El pop-up es un libro artístico que realza la historia. Déjese sorprender por estas proezas de plegado, pop, volumen y diseño gráfico… Venga a descubrirlas, a leerlas y a escucharlas. Para grandes y pequeños.

Das Pop-up ist ein künstlerisches Buch, das die Geschichte sublimiert. Lassen Sie sich von diesen Meisterleistungen der Faltung, des Pop, des Volumens und der Grafik in Erstaunen versetzen… Entdecken Sie sie, lesen Sie sie, hören Sie sie. Für kleine und große Ohren.

