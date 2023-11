RENDEZ-VOUS HISTOIRES Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 16 mars 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

C’est un spectacle haut en couleurs, qui va transporter les enfants, à travers brousse et savane, au cœur de l’Afrique. On y croise des histoires de bêtes sauvages, qui nous feront rire et frissonner.

Alors chantons à tue tête : « La vie est belle, nous n’avons peur de rien ! »…

et partons tous à la chasse au lion !

#SAISONCULTURELLEPORTIRAGNES.

2024-03-16 10:30:00 fin : 2024-03-16 . .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



This colorful show will take children through the bush and savannah, to the heart of Africa. We come across stories of wild beasts that will make us laugh and shiver.

So let’s sing our hearts out: « Life is beautiful, we’re not afraid of anything!

and let’s all go lion hunting!

#SAISONCULTURELLEPORTIRAGNES

Es un espectáculo lleno de color que transportará a los niños a través de la sabana y la selva hasta el corazón de África. Conoceremos historias de animales salvajes que nos harán reír y estremecer.

Así que cantemos con el corazón: « La vida es bella, no tenemos miedo a nada »…

¡y vayamos todos a cazar leones!

#SAISONCULTURELLEPORTIRAGNES

Es ist ein farbenfrohes Spektakel, das die Kinder durch den Busch und die Savanne ins Herz Afrikas führt. Es gibt Geschichten von wilden Tieren, die uns zum Lachen und Schaudern bringen.

Also lasst uns lauthals singen: « Das Leben ist schön, wir haben vor nichts Angst! »…

und lasst uns alle auf die Jagd nach dem Löwen gehen!

#KULTURSAISONPORTIRAGNES

