ATELIER D’ECRITURE CREATIVE Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 9 mars 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

L’Abel Plume par Fabienne Abel.

C’est avant tout du partage, des idées, des imaginaires et des mots bien sûrs ! Quelle que soit la maîtrise de la langue, il s’agit de rendre à l’écriture toutes ses dimensions et explorer tous les chemins possibles.

L’atelier est ouvert à tous ceux qui désirent découvrir le plaisir de l’écriture ou souhaitent l’approfondir

2024-03-09 10:00:00 fin : 2024-03-09 . .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



L’Abel Plume by Fabienne Abel.

Above all, it’s about sharing ideas, imaginations and, of course, words! Whatever your command of the language, the aim is to give writing its full dimension and explore all possible avenues.

The workshop is open to all those who wish to discover the pleasure of writing, or wish to explore it further

L’Abel Plume de Fabienne Abel.

Ante todo, se trata de compartir ideas, imaginaciones y, por supuesto, ¡palabras! Sea cual sea su dominio de la lengua, el objetivo es dar a la escritura toda su dimensión y explorar todas las vías posibles.

El taller está abierto a todas las personas que deseen descubrir el placer de escribir, o que quieran aprender más sobre ello

L?Abel Plume von Fabienne Abel.

Hier geht es vor allem um das Teilen von Ideen, Vorstellungskraft und natürlich um Worte! Unabhängig von der Beherrschung der Sprache geht es darum, dem Schreiben all seine Dimensionen zurückzugeben und alle möglichen Wege zu erkunden.

Der Workshop ist offen für alle, die die Freude am Schreiben entdecken oder vertiefen möchten

