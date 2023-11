LES RENCONTRES DU VENDREDI Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 1 mars 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Grande-Bretagne connaissez-vous?

Un temps de rencontre et d’échange avec une passionnée anglaise bilingue.

Elle vous fera découvrir, en images et avec des explications , les lieux cultes et emblématiques de la Grande-Bretagne.

#SAISONCULTURELLE2024.

2024-03-01 14:30:00 fin : 2024-03-01 . .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Do you know Great Britain?

An opportunity to meet and talk with a bilingual English enthusiast.

She’ll show you, in pictures and with explanations, the cult and emblematic places of Great Britain.

#CULTURALSEASON2024

¿Conoce Gran Bretaña?

Un momento para conocer y charlar con una entusiasta bilingüe inglesa.

Le mostrará, en imágenes y con explicaciones, los lugares más famosos y emblemáticos de Gran Bretaña.

#TEMPORADACULTURAL2024

Kennen Sie Großbritannien?

Treffen und Austausch mit einer begeisterten zweisprachigen Engländerin.

Sie zeigt Ihnen in Bildern und mit Erklärungen die berühmtesten und emblematischsten Orte Großbritanniens.

#KULTURSAISON2024

