L’ATELIER DE CREATION Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 14 février 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Public Familial – A partir de 4 ans – Réservation conseillée

Parce que les médiathèques sont aussi des endroits propices au développement de la créativité, venez expérimenter et fabriquer ! L’univers de Virginie Roca mêle le papier et l’art dans tous ses états..

2024-02-14 14:30:00 fin : 2024-02-14 . .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Family audience – From age 4 – Reservations recommended

Because media libraries are also places where creativity can flourish, come and experiment and make your own! Virginie Roca?s universe blends paper and art in all its forms.

Público familiar – A partir de 4 años – Se recomienda reservar

Porque las mediatecas también son lugares donde puede florecer la creatividad, ¡ven y prueba a hacer cosas! El universo de Virginie Roca combina papel y arte en todas sus formas.

Familienpublikum – Ab 4 Jahren – Reservierung empfohlen

Da Mediatheken auch Orte sind, die die Entwicklung von Kreativität fördern, können Sie hier experimentieren und herstellen! Die Welt von Virginie Roca vermischt Papier und Kunst in all ihren Erscheinungsformen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE