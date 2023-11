RENDEZ-VOUS HISTOIRES Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 7 février 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Quand on dégage une bonne odeur comme celle-là, quand on a une belle croûte dorée comme celle-ci… difficile de croiser quelqu’un sans être engloutie !… et méfiance et rapidité sont les premiers instincts de survie.

Mais une beauté pareil peut avoir un grand cœur, il sera la source de son bonheur.

Histoire en musique et comptines accompagnée de marionnettes..

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



When you’ve got a nice smell like that, when you’ve got a nice golden crust like this? it’s hard to pass someone without being swallowed up!? and distrust and speed are the first instincts of survival.

But a beauty like this can have a big heart, which will be the source of her happiness.

A story with music and rhymes, accompanied by puppets.

Cuando hueles tan bien, cuando tienes una corteza dorada tan bonita como ésta… ¡es difícil pasar a alguien sin que te engulla!… y la desconfianza y la rapidez son los primeros instintos de supervivencia.

Pero una belleza así puede tener un gran corazón, y será la fuente de su felicidad.

Un cuento con música y rimas, acompañado de marionetas.

Wenn man so gut riecht wie dieser, wenn man so eine schöne goldene Kruste hat wie diese, dann ist es schwer, jemandem zu begegnen, ohne verschlungen zu werden… und Misstrauen und Schnelligkeit sind die ersten Überlebensinstinkte.

Aber so eine Schönheit kann auch ein großes Herz haben, das ihr Glück bestimmt.

Eine Geschichte mit Musik und Reimen, begleitet von Marionetten.

