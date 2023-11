LA DICTEE Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 27 janvier 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Dictée à la médiathèque, un sans-faute samedi 27 janvier

Participez à une dictée pour retrouver ses souvenirs d’écoliers, et partagez un moment de convivialité avec un peu de tension et de concentration !

Amenez votre crayon, gomme et stylo rouge….

2024-01-27 10:30:00

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Dictation at the multimedia library, a flawless performance on Saturday, January 27

Take part in a dictation to rediscover your school memories, and share a moment of conviviality with a little tension and concentration!

Bring your pencil, eraser and red pen?

Dictado en la biblioteca multimedia, un récord perfecto el sábado 27 de enero

Participe en un dictado para redescubrir sus recuerdos escolares y compartir un momento de convivencia con un poco de tensión y concentración

¿Trae tu lápiz, goma de borrar y bolígrafo rojo?

Diktat in der Mediathek, eine fehlerfreie Leistung am Samstag, den 27. Januar

Nehmen Sie an einem Diktat teil, um Ihre Erinnerungen an die Schulzeit wieder aufleben zu lassen, und teilen Sie einen Moment der Geselligkeit mit ein wenig Spannung und Konzentration!

Bringen Sie Ihren Bleistift, Radiergummi und Rotstift mit!

