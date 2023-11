CONTES EN PYJAMA Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 19 janvier 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Le jeune public est invité de nuit, en soirée, à venir découvrir un spectacle en pyjama confortablement installé sur des assises douillettes propices au sommeil…

Wilfried Delahaie racontera de sa voix grave ses histoires pour ce moment tant attendu !

Ecoute rythmée puis douce pour s’endormir émerveillé ! Un temps fort dédié à la lecture et à l’écoute sous toutes ses formes..

2024-01-19 19:30:00 fin : 2024-01-19 . .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Young audiences are invited to come and enjoy a night-time show in their pyjamas, comfortably seated in cosy, sleepy chairs?

Wilfried Delahaie will tell his stories in his deep voice for this long-awaited moment!

Listen to the rhythms and then to the softness of the soundtrack as you drift off to sleep in wonder! A special time dedicated to reading and listening in all its forms.

Se invita al público joven a venir a disfrutar del espectáculo en pijama, cómodamente sentados en acogedoras sillas para dormir?

Wilfried Delahaie contará sus historias con su voz profunda para este momento tan esperado

Escuche el ritmo y luego la suavidad mientras se duerme maravillado Un momento especial dedicado a la lectura y la escucha en todas sus formas.

Das junge Publikum wird nachts und abends eingeladen, eine Vorstellung im Pyjama zu besuchen, die auf gemütlichen, schlaffördernden Sitzen stattfindet

Wilfried Delahaie wird mit seiner tiefen Stimme seine Geschichten für diesen lang ersehnten Moment erzählen!

Rhythmisches und dann sanftes Zuhören, um sich in den Schlaf zu wiegen! Eine besondere Zeit, die dem Lesen und dem Zuhören in all sein

Mise à jour le 2023-11-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE