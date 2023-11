ATELIER ENCRE DE CHINE Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 5 janvier 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Parce que les médiathèques sont aussi des endroits propices à la curiosité d’esprit, venez découvrir et apprendre à utiliser l’encre de chine. L’objectif est de s’approprier le processus de créativité, d’encourager les apprentissages et les explorations à travers une démarche respectueuse de l’environnement (recyclage du papier, consommation raisonnée, privilégiant les produits issus de la nature….

2024-01-05 15:00:00 fin : 2024-01-05 . .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Because media libraries are also places that encourage curiosity, come and discover and learn how to use Indian ink. The aim is to make the creative process your own, and to encourage learning and exploration through an environmentally-friendly approach (recycling paper, rational consumption, favoring natural products, etc.)

Porque las mediatecas también son lugares que fomentan la curiosidad, ven a descubrir y aprender a utilizar la tinta china. El objetivo es apropiarse del proceso creativo, fomentar el aprendizaje y la exploración a través de un enfoque respetuoso con el medio ambiente (reciclaje de papel, consumo sensato, favorecer los productos naturales, etc.)

Da Mediatheken auch Orte sind, an denen die Neugierde des Geistes geweckt wird, können Sie hier die Verwendung von Tusche entdecken und erlernen. Ziel ist es, sich den Prozess der Kreativität anzueignen, das Lernen und Erforschen durch einen umweltfreundlichen Ansatz zu fördern (Papierrecycling, vernünftiger Konsum, Bevorzugung von Produkten aus der Natur)

