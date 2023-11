RENDEZ- VOUS HISTOIRES Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 20 décembre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Petit spectacle interactif sur le thème de Noël.

Par les fenêtres d’un décor tout habillé de blanc s’envolent des oiseaux blancs… De grosses boules de neige deviennent un bonhomme… Un petit panda farceur joue à cache-cache dans la neige… Des sapins surplombent des montagnes qui se transforment en chapeaux… Les lumières s’allument, et la Reine des Neiges valse et tourbillon sur un air de violon..

2023-12-20 16:30:00 fin : 2023-12-20 . .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Christmas-themed interactive show.

White birds fly through the windows of an all-white set? Big snowballs become a little man? A little panda plays hide-and-seek in the snow? Fir trees overhang mountains that turn into hats? The lights come on, and the Snow Queen waltzes and whirls to the tune of a violin.

Un breve espectáculo interactivo sobre el tema de la Navidad.

¿Pájaros blancos salen volando por las ventanas de un decorado vestido todo de blanco? ¿Unas grandes bolas de nieve se convierten en un hombrecito? ¿Un pequeño panda juega al escondite en la nieve? ¿Abetos se elevan sobre montañas que se convierten en sombreros? Se encienden las luces y la Reina de las Nieves baila el vals y gira al

Kleine interaktive Show zum Thema Weihnachten.

Aus den Fenstern einer weiß gekleideten Szenerie fliegen weiße Vögel? Große Schneebälle werden zu einem Mann? Ein kleiner Panda spielt Verstecken im Schnee? Tannenbäume ragen über Berge, die sich in Hüte verwandeln? Die Lichter gehen an und die Schneekönigin walzt und wirbelt zu einer Geigenmelodie.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE