UN TEMPS POUR LES BEBES Rue Jean de La Fontaine Portiragnes Catégories d’Évènement: Hérault

Portiragnes UN TEMPS POUR LES BEBES Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 19 juillet 2024, Portiragnes. Portiragnes Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 10:00:00

fin : 2024-07-19 11:00:00 « Un temps pour les bébés » destiné aux tout-petits et leurs accompagnants, permet de passer un moment à la médiathèque autour d’un univers spécifique. La littérature jeunesse mais pas que cela : des sélections thématiques, des tapis à histoires, des lectures, des historiettes, des comptines, des jeux interactifs autour des histoires, le tout pour faire rêver….

« Un temps pour les bébés » destiné aux tout-petits et leurs accompagnants, permet de passer un moment à la médiathèque autour d’un univers spécifique. La littérature jeunesse mais pas que cela : des sélections thématiques, des tapis à histoires, des lectures, des historiettes, des comptines, des jeux interactifs autour des histoires, le tout pour faire rêver…

Public tout-petits – Entrée libre « Un temps pour les bébés » destiné aux tout-petits et leurs accompagnants, permet de passer un moment à la médiathèque autour d’un univers spécifique. La littérature jeunesse mais pas que cela : des sélections thématiques, des tapis à histoires, des lectures, des historiettes, des comptines, des jeux interactifs autour des histoires, le tout pour faire rêver… #SAISONCULTURELLEPORTIRAGNES .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Portiragnes Autres Code postal 34420 Lieu Rue Jean de La Fontaine Adresse Rue Jean de La Fontaine Ville Portiragnes Departement Hérault Lieu Ville Rue Jean de La Fontaine Portiragnes Latitude 43.30333 Longitude 3.33817 latitude longitude 43.30333;3.33817

Rue Jean de La Fontaine Portiragnes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portiragnes/