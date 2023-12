KAMISHIBAI Rue Jean de La Fontaine Portiragnes Catégories d’Évènement: Hérault

Portiragnes KAMISHIBAI Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 17 juillet 2024, Portiragnes. Portiragnes Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 16:30:00

fin : 2024-07-17 Public à partir de 3 ans – Entrée libre Voyage merveilleux au Japon. Assistez en famille à une nouvelle forme de lecture théâtralisée, le kamishibaï. Histoires pour petits et grands. Le kamishibaï permet de raconter des histoires à l’aide d’un petit théâtre en bois à l’intérieur duquel défilent les images. #SAISONCULTURELLEPORTIRAGNES.

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

