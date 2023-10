LES RENCONTRES DU VENDREDI Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 20 octobre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Découverte des arts numériques avec la réalité virtuelle.

Se glisser dans la peau d’un aigle, plongeon sous marin, saut en parachute, visite du Musée du Louvre, observer les aurores boréales, dans le baquet d’une formule 1…

Venez vivre l’expérience exceptionnelle de la réalité virtuelle avec notre casque VR.

2023-10-20 14:30:00 fin : 2023-10-20 . .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Discover the digital arts through virtual reality.

Slip into the skin of an eagle, scuba dive, parachute jump, visit the Louvre Museum, observe the northern lights, sit in the bucket of a Formula 1 car?

Come and live the exceptional experience of virtual reality with our VR headset

Descubra las artes digitales a través de la realidad virtual.

Métete en la piel de un águila, bucea, salta en paracaídas, visita el Museo del Louvre, observa la aurora boreal, siéntate en el cubo de un Fórmula 1..

Venga y disfrute de la excepcional experiencia de la realidad virtual con nuestro casco de RV

Entdecken Sie die digitale Kunst mithilfe der virtuellen Realität.

In die Haut eines Adlers schlüpfen, unter Wasser tauchen, Fallschirm springen, den Louvre besuchen, die Nordlichter beobachten, im Sitz eines Formel-1-Rennwagens sitzen?

Erleben Sie die außergewöhnliche Erfahrung der virtuellen Realität mit unserem VR-Headset

Mise à jour le 2023-10-04 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE