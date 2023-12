RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE Rue Jean Danflous Beaufort Catégories d’Évènement: Beaufort

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2024-01-01 03:00:00 Cotillons, soirée dansante, ambiance assurée !.

Le comité des fêtes de Beaufort, vous invite au réveillon 80 EUR.

Rue Jean Danflous SALLE DES FETES

Beaufort 31370 Haute-Garonne Occitanie

