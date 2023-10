MARCHÉ NOCTURNES DES CRÉATEURS rue Jean Cocteau Frouard, 2 décembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Bijoux, décoration, cosmétique, prêt à porter, idées cadeaux, alimentaire, … dans une ambiance conviviale et festive avec animation musicale et buvette !

Vous êtes créateur et vous souhaitez exposer ? Télécharger et remplissez le formulaire disponible sur cette page et envoyez le à maisonprevert@frouard.fr. Tout public

Samedi 2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 22:00:00. 0 EUR.

rue Jean Cocteau

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Jewelry, decoration, cosmetics, ready-to-wear, gift ideas, food, … in a friendly, festive atmosphere, with musical entertainment and refreshments!

Are you a designer interested in exhibiting? Download and complete the form on this page and send it to maisonprevert@frouard.fr

Joyas, artículos de decoración, cosméticos, prêt-à-porter, ideas para regalos, comida, etc., en un ambiente agradable y festivo, con música en directo y refrescos

¿Es usted un diseñador interesado en exponer? Descargue y rellene el formulario de esta página y envíelo a maisonprevert@frouard.fr

Schmuck, Dekoration, Kosmetik, Konfektionskleidung, Geschenkideen, Lebensmittel, … in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre mit musikalischer Unterhaltung und Getränkestand!

Sie sind Designer und möchten ausstellen? Laden Sie das auf dieser Seite verfügbare Formular herunter, füllen Sie es aus und schicken Sie es an maisonprevert@frouard.fr

