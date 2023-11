CONCOURS – RAMÉNE TA MOUSTACHE rue Jean Cocteau Frouard, 24 novembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre du mois de sensibilisation aux maladies masculines telles que le cancer de la prostate – à partir du 1er novembre : laissez-vous pousser la moustache !

Apéro « moustache » et quiz et nombreuses animations.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 19:00:00 fin : 2023-11-24 23:59:00. 0 EUR.

rue Jean Cocteau

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



As part of awareness month for men’s diseases such as prostate cancer – starting November 1: grow a moustache!

A « moustache » aperitif, quiz and many other activities.

En el marco del mes de sensibilización sobre enfermedades masculinas como el cáncer de próstata, a partir del 1 de noviembre: ¡déjese crecer el bigote!

Aperitivo con bigote, concurso y mucha diversión.

Im Rahmen des Monats zur Sensibilisierung für Männerkrankheiten wie Prostatakrebs – ab dem 1. November: Lassen Sie sich einen Schnurrbart wachsen!

Aperitif « Schnurrbart » und Quiz sowie zahlreiche Animationen.

