FAN ZONE – SOIRÉE RUGBY rue Jean Cocteau Frouard, 20 octobre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

C’est la coupe du monde de rugby ! Venez supporter votre équipe sur la Fan zone de la Maison Prévert à Frouard. La demie finale y sera diffusée ce vendredi 20 octobre 2023 à partir de 19h30. Quiz et des lots seront à gagner. Un apéro-dinatoire sera organisé, l’entrée est libre. Pour vous inscrire ? Contactez Séverine au 06 09 77 78 02.. Tout public

Vendredi 2023-10-20 19:30:00 fin : 2023-10-20 22:30:00. 0 EUR.

rue Jean Cocteau

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



It’s the Rugby World Cup! Come and support your team at the Maison Prévert fan zone in Frouard. The semi-final will be broadcast on Friday, October 20, 2023 from 7.30pm. Quizzes and prizes will be up for grabs. An apéro-dinatoire will be organized, with free admission. How to register? Contact Séverine on 06 09 77 78 02.

¡Es la Copa del Mundo de Rugby! Venga a apoyar a su equipo en la Fan Zone de la Maison Prévert de Frouard. Allí se retransmitirá la semifinal el viernes 20 de octubre de 2023 a partir de las 19:30 horas. Habrá concursos y premios. Se celebrará una cena-apereitivo con entrada gratuita. ¿Desea inscribirse? Póngase en contacto con Séverine en el 06 09 77 78 02.

Es ist Rugby-Weltmeisterschaft! Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Mannschaft in der Fanzone des Maison Prévert in Frouard. Das Halbfinale wird dort am Freitag, den 20. Oktober 2023, ab 19:30 Uhr übertragen. Es gibt ein Quiz und Preise zu gewinnen. Es wird ein Apéro-Dinatoire organisiert, der Eintritt ist frei. Wie können Sie sich anmelden? Kontaktieren Sie Séverine unter 06 09 77 78 02.

Mise à jour le 2023-10-11 par TOURISME BASSIN de POMPEY