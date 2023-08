PREVERT EN FÊTE rue Jean Cocteau Frouard, 2 septembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Prévert en fête de 15h à 18h le samedi 2 septembre.

Animation, stand, jeux et restauration.

Rue Jean Cocteau, Frouard.. Tout public

Samedi 2023-09-02 15:00:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. 0 EUR.

rue Jean Cocteau

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Prévert en fête from 3pm to 6pm on Saturday, September 2.

Entertainment, stalls, games and food.

Rue Jean Cocteau, Frouard.

Prévert en fête de 15:00 a 18:00 horas el sábado 2 de septiembre.

Espectáculos, puestos, juegos y comida.

Calle Jean Cocteau, Frouard.

Prévert en fête von 15 bis 18 Uhr am Samstag, den 2. September.

Animation, Stand, Spiele und Essen.

Rue Jean Cocteau, Frouard.

Mise à jour le 2023-08-23 par TOURISME BASSIN de POMPEY