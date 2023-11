MARCHÉ DE NOËL rue jean burger Algrange, 19 novembre 2023, Algrange.

Algrange,Moselle

Assistez au marché de Noël de la ville d’Algrange et découvrez les différents stands des exposants.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

rue jean burger salle de l’Etincelle

Algrange 57440 Moselle Grand Est



Take part in the Algrange Christmas market and discover the various exhibitors’ stalls.

Asista al mercado navideño de Algrange y descubra los diferentes puestos.

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in der Stadt Algrange und entdecken Sie die verschiedenen Stände der Aussteller.

Mise à jour le 2023-11-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME