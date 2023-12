Don du sang Rue Jean Barthe Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Don du sang Rue Jean Barthe Bergerac, 13 janvier 2024, Bergerac. Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 09:00:00

fin : 2024-01-13 14:00:00 Une collecte de don du sang est organisée à la salle Jean Barthe (quartier rive gauche).

Un geste qui sauve des vies !.

Une collecte de don du sang est organisée à la salle Jean Barthe (quartier rive gauche).

Un geste qui sauve des vies !

Une collecte de don du sang est organisée à la salle Jean Barthe (quartier rive gauche).

Un geste qui sauve des vies ! EUR.

Rue Jean Barthe Salle Jean Barthe

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Bergerac, Dordogne Autres Code postal 24100 Lieu Rue Jean Barthe Adresse Rue Jean Barthe Salle Jean Barthe Ville Bergerac Departement Dordogne Lieu Ville Rue Jean Barthe Bergerac Latitude 44.8456607 Longitude 0.4839773 latitude longitude 44.8456607;0.4839773

Rue Jean Barthe Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/