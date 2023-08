Vide-greniers Rue Jean-Baptiste-Camille Corot Séreilhac, 8 octobre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Un vide-greniers est organisé à la salle polyvalente (Rue Jean-Baptiste-Camille Corot) Dimanche 8 Octobre, à l’occasion de la Fête de l’Ane et de l’Automne à Séreilhac.

A partir de 9h – Entrée gratuite.

Exposants : emplacements réservés au fur et à mesure des inscriptions jusqu’au vendredi 4 Octobre. 2€ le mètre linéaire. Accueil à partir de 6h.

Contact : 07.68.47.87.78 (Nathalie).

Rue Jean-Baptiste-Camille Corot Salle Polyvalente

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A garage sale will be held at the Salle Polyvalente (Rue Jean-Baptiste-Camille Corot) on Sunday October 8, to mark the Fête de l’Ane et de l’Automne in Séreilhac.

From 9 a.m. – Free admission.

Exhibitors: spaces reserved on a first-come, first-served basis until Friday October 4. 2? per linear meter. Reception from 6am.

Contact : 07.68.47.87.78 (Nathalie)

Con motivo de la Fiesta del Año y el Otoño de Séreilhac, el domingo 8 de octubre se organiza un mercadillo en la Sala Polivalente (Rue Jean-Baptiste-Camille Corot).

A partir de las 9.00 h – Entrada gratuita.

Expositores: espacios reservados por orden de llegada hasta el viernes 4 de octubre. 2? por metro lineal. Recepción a partir de las 6h.

Contacto: 07.68.47.87.78 (Nathalie)

Anlässlich des Esel- und Herbstfestes in Séreilhac wird am Sonntag, den 8. Oktober, ein Flohmarkt in der Mehrzweckhalle (Rue Jean-Baptiste-Camille Corot) organisiert.

Ab 9 Uhr – Eintritt frei.

Aussteller: Reservierte Plätze nach Maßgabe der Anmeldungen bis Freitag, den 4. Oktober. 2? pro laufendem Meter. Empfang ab 6 Uhr.

Kontakt: 07.68.47.87.78 (Nathalie)

