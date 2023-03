Challege de Pmpertuzat TTrail nature Rue Jane Dieulafoy Pompertuzat Pompertuzat Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Challege de Pmpertuzat TTrail nature
Lundi 8 mai, 09h00
Rue Jane Dieulafoy Pompertuzat
15€ pour le 21.6km et 12€ pour le 10.4km (hors commission chronostart)

Les inscriptions pour le Trail de Pompertuzat sont ouvertes !!!! A vos baskets le 8 mai prochain avec au programme :

– Trail de 21,6 km et 520m D+ inscriptions 15€

– Trail de 10,4 km et 170m D+ inscriptions 12€

– Marche nordique 10,4 km sans classement 7€

– Marche 8,4 km sans classement 7€ Nouveautés de cette édition 2023 : Chronométrage par puces et inscriptions par chronostart :

https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2935 /! Attentions places limitées à 250 coureurs sur le 10,4km et 250 coureurs sur le 21,6km ne tardez pas /! Les inscriptions seront fermées le vendredi 5 mai à 16h00. Retrait des dossards possible le jour de la course et au magasin Rrunning de Balma de 10h à 18h le samedi 6 mai. Rue Jane Dieulafoy Pompertuzat DIEULAFOY pompertuzat Pompertuzat 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2935 »}] [{« link »: « https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2935 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

