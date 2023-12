Concert symphonique des jeunes de Strasbourg rue Jacques Prévert Dachstein, 3 décembre 2023, Dachstein.

Dachstein,Bas-Rhin

Découvrez la magie musicale du Concert de la Nouvelle Année par l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg.

2024-01-28 fin : 2024-01-28 19:00:00. EUR.

rue Jacques Prévert

Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est



Discover the musical magic of the New Year’s Concert by the Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg

Descubra la magia musical del Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica de Jóvenes de Estrasburgo

Erleben Sie den musikalischen Zauber des Neujahrskonzerts des Straßburger Jugendsinfonieorchesters

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig