Chicorée Frères Canis rue Jacques Pitilion Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord Chicorée Frères Canis rue Jacques Pitilion Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque. Chicorée Frères Canis Samedi 16 septembre, 15h00 rue Jacques Pitilion Rencontre au pied de la fresque, rue Jacques Pitilion à l’angle de la rue Franchet d’Espérey

Vincent Lutun, dernier artisan torréfacteur de chicorée en France, raconte l’histoire de la famille Canis, famille liée à la fameuse plante herbacée depuis 1934 ! Des dégustations de chicorée pour stimuler les papilles et réveiller les souvenirs des plus Anciens !

Tout public rue Jacques Pitilion rue Jacques Pitilion 59640 Dunkerque Dunkerque 59640 Petite-Synthe Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu rue Jacques Pitilion Adresse rue Jacques Pitilion 59640 Dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville rue Jacques Pitilion Dunkerque latitude longitude 51.021588;2.345865

rue Jacques Pitilion Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/