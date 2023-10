Concert SAMBUCA Rue jacques JASMIN Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 26 novembre 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

Irene Amata est de retour à Port-Sainte-Foy avec le duo de musique brésilienne Sambuca.

Sambuca est un groupe en pleine ascension composé de Irene Amata à la voix et Roberto Stimoli à la guitare 7 cordes, un duo qui réinvente la musique brésilienne en proposant des interprétations très personnelles, innovantes, surprenantes, où les sonorités brésiliennes, le jazz et la chanson se mélangent avec leurs influences italiennes.

Irene et Roberto préparent leur 2ème album « Respiro » : ils continuent leur recherche dans les sonorités brésiliennes, et en même temps ils expérimentent d’autres formes expressives, grâce à la présence des compositions originales.

Leur 1er album « Luz » (2020, Prodastar / Inouïe Distribution) a été accueilli par la presse avec enthousiasme et est transmis sur Fip et RFI en France, et sur de nombreuses radios nationales en Italie, Espagne, USA, Argentine..

2023-11-26 fin : 2023-10-26 20:00:00. .

Rue jacques JASMIN Église de port sainte foy

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Irene Amata returns to Port-Sainte-Foy with Brazilian music duo Sambuca.

Sambuca is an up-and-coming group made up of Irene Amata on vocals and Roberto Stimoli on 7-string guitar, a duo that reinvents Brazilian music with highly personal, innovative and surprising interpretations, where Brazilian sounds, jazz and chanson blend with their Italian influences.

Irene and Roberto are preparing their 2nd album « Respiro »: they continue their research into Brazilian sounds, and at the same time experiment with other expressive forms, thanks to the presence of original compositions.

Their 1st album « Luz » (2020, Prodastar / Inouïe Distribution) was enthusiastically received by the press, and is broadcast on Fip and RFI in France, and on many national radio stations in Italy, Spain, USA and Argentina.

Irene Amata vuelve a Port-Sainte-Foy con el dúo de música brasileña Sambuca.

Sambuca es un prometedor grupo formado por Irene Amata a la voz y Roberto Stimoli a la guitarra de 7 cuerdas, un dúo que reinventa la música brasileña con interpretaciones muy personales, innovadoras y sorprendentes, donde los sonidos brasileños, el jazz y la chanson se mezclan con sus influencias italianas.

Irene y Roberto trabajan actualmente en su 2º álbum, Respiro: continúan su investigación sobre los sonidos brasileños, al tiempo que experimentan con otras formas de expresión, gracias a la presencia de composiciones originales.

Su 1er álbum « Luz » (2020, Prodastar / Inouïe Distribution) fue acogido con entusiasmo por la prensa y está sonando en Fip y RFI en Francia, y en numerosas radios nacionales de Italia, España, EE.UU. y Argentina.

Irene Amata ist mit dem brasilianischen Musikduo Sambuca wieder in Port-Sainte-Foy zu Gast.

Sambuca ist eine aufstrebende Gruppe, die aus Irene Amata mit ihrer Stimme und Roberto Stimoli mit seiner 7-saitigen Gitarre besteht. Das Duo erfindet die brasilianische Musik neu, indem es sehr persönliche, innovative und überraschende Interpretationen vorschlägt, in denen sich brasilianische Klänge, Jazz und Chanson mit ihren italienischen Einflüssen vermischen.

Irene und Roberto bereiten ihr 2. Album « Respiro » vor: Sie setzen ihre Suche nach brasilianischen Klängen fort und experimentieren gleichzeitig mit anderen Ausdrucksformen, dank der Präsenz von Originalkompositionen.

Ihr 1. Album « Luz » (2020, Prodastar / Inouïe Distribution) wurde von der Presse begeistert aufgenommen und auf Fip und RFI in Frankreich sowie auf vielen nationalen Radiosendern in Italien, Spanien, den USA und Argentinien übertragen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT du Pays Foyen