Les Festi’Charolaises Rue Jacques Brel Rethel, 18 novembre 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Marché artisanal et commercial Concours bovin charolais interrégional, 60 producteurs locaux et artisans, ferme pédagogique, animations pour les enfants Restauration et buvette sur place.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

Rue Jacques Brel

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Craft and commercial market Inter-regional Charolais cattle competition, 60 local producers and craftsmen, educational farm, children’s entertainment Catering and refreshments on site

Mercado artesanal y comercial Concurso interregional de ganado Charolais, 60 productores y artesanos locales, granja educativa, actividades infantiles Catering y refrescos in situ

Handwerker- und Handelsmarkt Interregionaler Wettbewerb für Charolais-Rinder, 60 lokale Produzenten und Handwerker, pädagogischer Bauernhof, Animationen für Kinder Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-08-21 par Ardennes Tourisme