Rock’n Beer Festival Rue Jacques Brel Gien, 18 février 2024, Gien.

Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

L’ Evénement incontournable regroupant Brasseries, Bières, Vintage, Rock, de quoi Manger et de la bonne Musique dans une ambiance conviviale et festive… de nombreux exposants et animations présentées par Coco Das Vegas !.

Au programme :

– Brasseries artisanales

– Brock’n Roll

– Dégustations

– Ateliers Créateurs

– Animations et Concerts

– Mode et Accessoires

– Kustom Garage

– Barbier et tatoueur

– Us Cars Motors

– Shows burlesques

– Concours Miss Mode Pin Up

– Vinyles et CD

– Déco Route 66

– Relooking

– Vintage

– Street Food…

Venez découvrir les brasseurs qui vous font mousser, qu’ils soient de votre région ou de contrées lointaines !

5 EUR.

Rue Jacques Brel

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par OT GIEN