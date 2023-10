Le marché fête Halloween Rue Jacques Blieck Marcheprime, 29 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Le dimanche 29 octobre, le marché municipal vous attend nombreux pour fêter Halloween !

Comme chaque mois, des exposants supplémentaires proposent des expositions, des animations ou des produits en relation avec un thème. Maquillage monstrueux, distribution de bonbons, commerçants déguisés… Vous ferons trembler de bonheur !

Vous pourrez également profiter de la matinée pour acheter des produits locaux et frais, les déguster sur place grâce aux tables mises à disposition et discuter avec vos commerçants.

Esprit de convivialité garanti !.

2023-10-29

Rue Jacques Blieck

Rue Jacques Blieck

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Sunday, October 29, the municipal market looks forward to welcoming you to celebrate Halloween!

As every month, additional exhibitors will be offering themed displays, entertainment and products. Monstrous make-up, candy distribution, shopkeepers in costume… Will have you shaking with delight!

You can also take advantage of the morning to buy fresh local produce, sample it on the spot at the tables provided, and chat with your shopkeepers.

The spirit of conviviality is guaranteed!

El domingo 29 de octubre, el mercado municipal espera una gran afluencia para celebrar Halloween

Como todos los meses, habrá más puestos que ofrecerán exposiciones, animaciones y productos temáticos. Maquillajes monstruosos, truco o trato, comerciantes disfrazados… Se pondrá a temblar de alegría

También podrá aprovechar la mañana para comprar productos locales frescos, degustarlos in situ en las mesas habilitadas y charlar con los comerciantes.

¡El espíritu de convivencia está garantizado!

Am Sonntag, den 29. Oktober, erwartet Sie der Stadtmarkt zahlreich, um Halloween zu feiern!

Wie jeden Monat bieten zusätzliche Aussteller Ausstellungen, Animationen oder Produkte an, die mit einem Thema in Verbindung stehen. Monsterschminken, Süßigkeiten verteilen, verkleidete Händler… Werden Sie vor Freude zittern lassen!

Sie können den Vormittag auch nutzen, um lokale und frische Produkte zu kaufen, sie vor Ort an den bereitgestellten Tischen zu verzehren und mit Ihren Händlern zu plaudern.

Geselligkeit ist garantiert!

