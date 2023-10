Le marché fête ses 3 ans Rue Jacques Blieck Marcheprime, 22 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

A partir de 9h, café offert par la municipalité.

11h30 : tirage au sort de la tombola.

Pour chaque achat sur le marché, 1 ticket de tombola vous sera remis.

Comme à l’accoutumée vous pourrez également profiter de la matinée pour acheter des produits locaux et frais, les déguster sur place grâce aux tables mises à disposition et discuter avec vos commerçants. Esprit de convivialité garanti..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 13:00:00. .

Rue Jacques Blieck

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From 9 am, coffee offered by the municipality.

11:30am: Tombola draw.

For every purchase at the market, you’ll receive 1 raffle ticket.

As usual, you can also take advantage of the morning to buy fresh local produce, enjoy it on the tables provided and chat with your local shopkeepers. A spirit of conviviality guaranteed.

A partir de las 9h, café ofrecido por el ayuntamiento.

11.30 h: Sorteo de la tómbola.

Por cada compra en el mercado, recibirá 1 boleto para la tómbola.

Como de costumbre, también puede aprovechar la mañana para comprar productos locales frescos, degustarlos en las mesas habilitadas y charlar con los comerciantes locales. Un ambiente agradable garantizado.

Ab 9 Uhr: Kaffee, der von der Gemeinde angeboten wird.

11:30 Uhr: Verlosung der Tombola.

Für jeden Einkauf auf dem Markt erhalten Sie 1 Los für die Tombola.

Wie üblich können Sie auch den Vormittag nutzen, um lokale und frische Produkte zu kaufen, sie vor Ort an den bereitgestellten Tischen zu verkosten und mit Ihren Händlern zu plaudern. Ein geselliges Beisammensein ist garantiert.

