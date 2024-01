Spectacle – Hommages et parodies Rue Jacques Anquetil Allouville-Bellefosse, dimanche 4 février 2024.

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

Le Foyer Rural d’Allouville-Bellefosse vous propose d’assister au nouveau spectacle de Yannick Dumont : Hommages et parodies. Un spectacle dans lequel l’humour, l’actualité et la caricature font bon ménage.

.

Rue Jacques Anquetil Salle Pierre Belain d’Esnambuc

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Yvetot Normandie Tourisme