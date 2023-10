La cuisine centrale zéro plastique Rue Jacqueline Pertus, 49055 Angers, France Pays de la Loire Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire La cuisine centrale zéro plastique Rue Jacqueline Pertus, 49055 Angers, France Pays de la Loire Angers, 28 novembre 2023, Angers. La cuisine centrale zéro plastique Mardi 28 novembre, 08h00 Rue Jacqueline Pertus, 49055 Angers, France Pays de la Loire Découvrez la cuisine zéro plastique de Papillote et Compagnie. Nouvellement emménagée dans un bâtiment sobre et moderne, vous y rencontrerez les équipes qui cuisinent quotidiennement les 13 500 repas destinés aux écoliers de l’agglomération angevine. Vêtements couvrants conseillés, pas de bijou. DE 9H À 11H 44, rue Jacqueline Pertus, Angers Tout public (à partir de 6 ans avec accompagnateur) Gratuit Rue Jacqueline Pertus, 49055 Angers, France Pays de la Loire Rue Jacqueline Pertus, 49055 Angers, France Pays de la Loire Angers 49055 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

