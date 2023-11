« Habitat social, Histoires d’architectures » Rue J.M. Heurthault de Lammerville Bourges, 22 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Tables rondes et conférences organisées à l’Amphithéâtre des Archives Départementales sur la thématique de l’Habitat Social et sur l’histoire des architectures. Plusieurs sujets seront abordées dans la matinée..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 13:00:00. EUR.

Rue J.M. Heurthault de Lammerville

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Round tables and conferences organized at the Amphithéâtre des Archives Départementales on the theme of Social Housing and architectural history. Several topics will be addressed in the morning.

Mesas redondas y conferencias organizadas en el Anfiteatro de los Archivos Departamentales sobre el tema de la vivienda social y la historia de la arquitectura. Durante la mañana se abordarán diversos temas.

Im Amphitheater des Departementsarchivs organisierte Rundtischgespräche und Vorträge zum Thema sozialer Wohnungsbau und Architekturgeschichte. Am Vormittag werden verschiedene Themen behandelt.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BOURGES