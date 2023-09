Mémoire des harkis du Cher Rue J.M. Heurthault de Lammerville Bourges, 14 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Cette exposition-dossier est le fruit d’un travail partenarial entre les associations mémorielles des harkis et plusieurs partenaires publics comme l’ONAC-VG et les Archives départementales du Cher. Visite guidée pour groupe, sur réservation..

Vendredi 2023-11-14 08:30:00 fin : 2024-03-04 12:30:00. EUR.

Rue J.M. Heurthault de Lammerville

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



This exhibition-file is the fruit of a partnership between the harkis’ memorial associations and several public partners, including the ONAC-VG and the Cher departmental archives. Guided tour for groups, by reservation.

Esta exposición y este dossier son fruto de la colaboración entre las asociaciones memorialistas harkis y varios socios públicos, entre ellos el ONAC-VG y los archivos departamentales de Cher. Visitas guiadas para grupos, previa concertación.

Diese Ausstellung mit Dossier ist das Ergebnis einer partnerschaftlichen Arbeit zwischen den Harki-Gedenkvereinen und mehreren öffentlichen Partnern wie dem ONAC-VG und dem Archives départementales du Cher. Führungen für Gruppen nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-19 par BIT MEHUN SUR YEVRE