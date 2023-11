Le Canal de Berry, histoire d’un patrimoine à travers les archives. Rue J.M. Heurthault de Lammerville Bourges, 19 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Le canal de Berry, histoire d’un patrimoine à travers les archives figure parmi les constructions les plus emblématiques du Cher au XIXe siècle ; son déclassement en 1955, conséquence de la fin de son utilité économique, faillit entraîner sa disparition..

Dimanche 2023-10-19 14:00:00 fin : 2024-02-11 12:30:00. .

Rue J.M. Heurthault de Lammerville

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Canal de Berry, histoire d’un patrimoine à travers les archives is one of the Cher’s most emblematic 19th-century constructions. Its decommissioning in 1955, following the end of its economic usefulness, almost led to its disappearance.

El Canal de Berry, historia de un patrimonio a través de los archivos es una de las construcciones más emblemáticas del Cher en el siglo XIX; su clausura en 1955, consecuencia del fin de su utilidad económica, estuvo a punto de provocar su desaparición.

Der Canal de Berry, histoire d’un patrimoine à travers les archives zählt zu den symbolträchtigsten Bauwerken des Cher im 19. Jahrhundert; seine Herabstufung im Jahr 1955, die auf das Ende seines wirtschaftlichen Nutzens zurückzuführen ist, hätte beinahe zu seinem Verschwinden geführt.

