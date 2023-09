Ateliers : Retour aux sources Rue J.M. Heurthault de Lammerville Bourges, 30 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Les Archives départementales du Cher proposent des ateliers ouverts à tous et gratuits. Animés par des agents référents des Archives départementales, ils permettent aux usagers de se familiariser avec le nouvel environnement numérique des archives, identification des ressources disponibles en ligne,.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

Rue J.M. Heurthault de Lammerville

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Archives départementales du Cher are offering free workshops open to all. Led by Archives départementales reference agents, they enable users to familiarize themselves with the new digital environment of the archives, identifying the resources available online,

Los Archivos Departamentales del Cher proponen talleres gratuitos y abiertos a todos. Estos talleres, dirigidos por el personal de los Archivos Departamentales, permiten a los usuarios familiarizarse con el nuevo entorno digital de los archivos e identificar los recursos disponibles en línea,

Das Archives départementales du Cher bietet kostenlose Workshops an, die für alle offen sind. Sie werden von Mitarbeitern des Departementsarchivs geleitet und ermöglichen es den Benutzern, sich mit der neuen digitalen Umgebung des Archivs vertraut zu machen und die online verfügbaren Ressourcen zu identifizieren,

Mise à jour le 2023-09-19 par BIT MEHUN SUR YEVRE