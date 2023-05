Graine d’archives Rue J.M. Heurthault de Lammerville, 12 juillet 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Au pied de mon arbre..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 16:00:00. .

Rue J.M. Heurthault de Lammerville

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



At the foot of my tree.

Al pie de mi árbol.

Am Fuß meines Baumes

Mise à jour le 2023-05-21 par OT BOURGES