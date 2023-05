Le papier fait de la résistance Rue J.M. Heurthault de Lammerville, 6 juin 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Le papier fait de la résistance, les résistants dans la bande dessiné par Xavier Aumage. Conférence proposée dans le cadre de l’exposition « des bulles dans le maquis »..

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-06 . .

Rue J.M. Heurthault de Lammerville

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The paper makes resistance, the resistants in the comic strip by Xavier Aumage. Conference proposed within the framework of the exhibition « des bulles dans le maquis ».

La resistencia de papel, los resistentes en el cómic de Xavier Aumage. Conferencia propuesta en el marco de la exposición « des bulles dans le maquis ».

Le papier fait de la résistance, les résistants dans la bande dessinée (Das Papier leistet Widerstand) von Xavier Aumage. Vortrag im Rahmen der Ausstellung « des bulles dans le maquis » (Sprechblasen im Maquis).

Mise à jour le 2023-05-21 par OT BOURGES