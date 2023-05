Combinaisons et Impostures Rue J.M. Heurthault de Lammerville, 27 mai 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Combinaisons et Impostures lecture théâtralisé proposée Paroles Publiques d’après « L’ordre du jour » d’Eric Vuillard (Editions Actes Sud)..

2023-05-27

Rue J.M. Heurthault de Lammerville

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Combinations and Impostures proposed by Paroles Publiques after « L’ordre du jour » by Eric Vuillard (Editions Actes Sud).

Combinaisons et Impostures propuestas por Paroles Publiques tras « L’ordre du jour » de Eric Vuillard (Editions Actes Sud).

Combinaisons et Impostures lecture théâtralisé proposée Paroles Publiques d’après « L’ordre du jour » von Eric Vuillard (Editions Actes Sud).

