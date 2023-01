Braderie du 17 septembre 2023 Rue Ingres Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Braderie du 17 septembre 2023
Dimanche 17 septembre, 08h00

Gratuit

Rue Ingres (entre le boulevard de Lyon et l'avenue Linné) et rue Carpeaux (entre la rue Paul Wante et la rue Rubens).

Contact inscription (du 29/08/23 au 16/09/23) :

Madame WILLEMOT Marie-José

« Café Au Vétéran » 208 rue Ingres

Tél. 03.20.75.76.28 / 06.80.61.79.91

Mél : mariejosewillemot@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin :

2023-09-17T08:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00

