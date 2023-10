Trois songes vrais Rue Hersent-Luzarche Azay-le-Ferron, 17 novembre 2023, Azay-le-Ferron.

Azay-le-Ferron,Indre

Un conte, deux comédiennes, trois versions : triptyque sensible et libérateur composé de clown, de mots, d voix, de danse, inspiré d’une histoire d’Henri Gougaud.

3 songes vrais, le premier pour s’affranchir, le 2ème pour faire son deuil, le 3ème pour savourer la vie. Spectacle tout public..

Vendredi 2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 . 5 EUR.

Rue Hersent-Luzarche

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire



One tale, two actresses, three versions: a sensitive, liberating triptych of clowning, words, voice and dance, inspired by a story by Henri Gougaud.

3 true dreams, the first to free oneself, the 2nd to mourn, the 3rd to savor life. Show for all audiences.

Un cuento, dos actrices, tres versiones: un tríptico sensible y liberador de clown, palabras, voz y danza, inspirado en un cuento de Henri Gougaud.

3 sueños verdaderos, el primero liberarse, el 2º hacer el duelo, el 3º saborear la vida. Espectáculo para todos los públicos.

Ein Märchen, zwei Schauspielerinnen, drei Versionen: ein sensibles und befreiendes Triptychon aus Clown, Wort, Stimme und Tanz, inspiriert von einer Geschichte von Henri Gougaud.

drei wahre Träume, der erste, um sich zu befreien, der zweite, um seine Trauer zu verarbeiten, der dritte, um das Leben zu genießen. Aufführung für alle Zuschauer.

